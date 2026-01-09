Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. GAZİOSMANPAŞA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.01.2026 - 00:00
        T.C. GAZİOSMANPAŞA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2025/358 Esas
        KARAR NO : 2025/515


        Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/12/2025 tarihli ilamı ile 206/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan İdris ve Aişe oğlu, 18/12/2003 FAS doğumlu, MEROUANE AOUA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 06.01.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02376724