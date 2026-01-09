T.C. GAZİOSMANPAŞA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2025/358 Esas

KARAR NO : 2025/515



Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/12/2025 tarihli ilamı ile 206/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan İdris ve Aişe oğlu, 18/12/2003 FAS doğumlu, MEROUANE AOUA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 06.01.2026