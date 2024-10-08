T.C.

GAZİOSMANPAŞA

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

EK KARAR



DOSYA NO : 2019/1444 Esas

KARAR NO : 2021/725

HAKİM : Büşra Ceren KARADENİZ TÜRKEL 220153

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : Eyüp İŞCAN 128283

SANIK : UMUTCAN TAŞÇI, CÜNEYT ve ZEHRA oğlu, 20/01/2000 GAZİOSMANPAŞA doğumlu

SUÇ : Silahla Tehdit

SUÇ TARİHİ : 2018

ASIL KARAR TARİHİ : 23/06/2021

EK KARAR TARİHİ : 26/09/2024

KANUN MADDESİ : TCK'nın 106/2-a Maddesi

VERİLEN CEZA : 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezasının 5271 Sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 23/06/2021 tarihli kararının sanığın PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile tebliğ olunamamıştır.



GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

1-) Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanına,

2-) İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına;

Kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği hususu tebliğ olunur. 26/09/2024