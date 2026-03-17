T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN



DOSYA NO : 2015/773 Esas

KARAR NO : 2025/101



Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık, Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/01/2025 tarihli ilamı ile 5 YIL HAPİS, 2 YIL HAPİS, 4 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Önder ve Serpil oğlu, 01/01/1993 doğumlu, AZİZ PERKTAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar ve istinaf talebi tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 05.02.2026