Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.03.2026 - 00:00
        T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

        İLAN


        DOSYA NO : 2015/773 Esas
        KARAR NO : 2025/101


        Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık, Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/01/2025 tarihli ilamı ile 5 YIL HAPİS, 2 YIL HAPİS, 4 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Önder ve Serpil oğlu, 01/01/1993 doğumlu, AZİZ PERKTAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar ve istinaf talebi tebliğ edilememiştir.
        Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 05.02.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02426512