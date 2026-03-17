T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2025/310 Esas

KARAR NO : 2025/579



Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/07/2025 tarihli ilamı ile 6 AY 7 GÜN HAPİS ve 8840 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Zekeriya ve Leyla oğlu, 08/11/1987 doğumlu, SERDAR ERDOĞAN tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererekistinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR.16.03.2026