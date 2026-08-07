T.C. GAZİOSMANPAŞA 3.AİLE MAHKEMESİ

T.C.

GAZİOSMANPAŞA 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/16 Esas

DAVACI : ESMA SARIHAN

DAVALI : SERHAT SARIHAN

DAVALININ BİLİNEN ADRESİ : 26/C Bd Colonel Rebent Rossi 13004 Marseille / Fransa Cumhuriyeti



Davacı tarafından aleyhinize açılan Velayetin Düzenlenmesi davasının yapılan yargılamasında; dava dilekçesi ile ön inceleme tensip tutanağının tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı tarafından verilen 08/01/2026 tarihli dava dilekçesinde özetle; davalı ile 2013 yılında evlendiklerini, bu evliliklerinden 2014 doğumlu Mira, 2015 doğumlu Aziz Miran ve 2022 doğumlu Emir Kağan isimli üç müşterek çocuklarının dünyaya geldiğini, davalı babanın yaklaşık üç yıldır yurt dışında yaşadığını, çocukların eğitim, sağlık ve günlük ihtiyaçlarıyla sürekli olarak kendisinin ilgilendiğini, davalı baba ile çocuklar arasında uzun süredir düzenli bir iletişim bulunmadığını, çocukların okul, sağlık ve psikolojik durumlarına ilişkin tüm sorumluluğu kendisinin yerine getirdiğini belirterek müşterek çocukların üstün yararı gereğince velayetlerinin davacı anneye verilmesini talep ettiği ilan olunur.

Mahkememizin 02/07/2026 tarihli ön inceleme tensip tutanağı ile ön inceleme duruşmasının 05/10/2026 günü saat 09.55’e bırakılmasına karar verilmiştir.

İşbu ilanın son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra dava dilekçesi ile ön inceleme tensip tutanağının tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı; HMK’nin 122. maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK’nin 128. maddesi uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız;

Belirlenen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya yalnızca davacının gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi hâlinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, geçerli bir özrünüz olmaksızın duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde HMK’nin 321. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada son beyanınızın alınması için ayrıca süre verilmeksizin karar verilebileceği hususları, dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : SERHAT SARIHAN - 22612180260 Ahmedihani Mah. Yıldız Sok. No:26 Doğubayazıt/ AĞRI ili,ilçesi,mah/köy,Cilt,Aile sıra no,sırada nüfusa kayıtlı, AHMET ve NURCAN oğlu/kızı, 06/09/1989 dogumlu,