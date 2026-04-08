İ L A N

T.C. GAZİOSMANPAŞA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/260 Esas

Konu : Taşınmaz Maliki ya da Malikleri Yönünden İlan

30.03.2026



HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Fethiçelebi Mahallesi, 113 ada, 10 parsel sayılı 3.533 m² yüzölçümlü mezarlık ve kulübe vasıflı taşınmazın 40/240 hisse maliki Fatma Nezihe Mazal mirasçılarından Kasım İbrahim El Haydari, Zeynep El Haydari ve Cihan El Haydari isimli kişileri bilen tanıyan ile taşınmaz üzerinde hak sahibi olduğunu iddia eden kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememize başvurmaları gerekmekte olup,

İşbu husus TMK'nın 588/2. maddesi gereğince ilan olunur. 30.03.2026