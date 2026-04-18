T.C.

GAZİOSMANPAŞA

7. AİLE MAHKEMESİ

ESAS: 2024/174



İLAN



Davacı , RAHMİ UYSAL ile Davalı , OYA UYSAL arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Tensip zaptı:

Gaziosmanpaşa 7. Aile Mahkemesi'nin 2024/174 Esas, 12/12/2023 tarihli tensip zaptı ile "Davacı tarafından açılan davada yargılamanın HMK'nun 118 vd. maddelerine göre yazılı yargılama usulüne göre yürütülmesine,2- Dava dilekçesinin HMK'nun 119/ b,c,ç,ğ,h bentlerinde düzenlenen zorunlu unsurları içerdiği anlaşılmakla kabulüne, 3- Dava dilekçesinin ve eklerinin bir suretinin HMK'nun 122. Maddesi uyarınca davalıya tebliğine, davalı tarafa HMK'nun 126, 127, 128, 129 maddelerine göre, davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş cevap dilekçesini, ilk itirazlarını, delillerini, delil olarak gösterdiği belgeleri dilekçesine eklemek, delillerin hangi vakıanın delili olduğunu bildirmek, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için gerekli açıklamayı yapmak, diğer masraflar için belirlenecek olan delil avansını yatırmak üzere tensip zaptı ve dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta süre verilmesine, süresinde cevap dilekçesi vermediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağının, 4- Cevap dilekçesi verildiğinde, dilekçedeki HMK'nun 129/1 maddesinin a, b, c, ç, ğ bentlerindeki eksikliğin bulunması durumunda tamamlanması için davalıya bir haftalık süre verilmesine, bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması halinde cevap dilekçesinin verilmemiş sayılacağının davalıya ihtarına, masrafın yatırılan avanstan karşılanmasına, 5- Cevap dilekçesinde delil bildirildiğinde, başka yerlerden temin edilecek deliller için ilgili yerlere müzekkere yazılmasına, masrafın davalı tarafından yatırılan delil avansından karşılanmasına, 6- Cevap dilekçesinin HMK'nun 136/1 maddesi gereğince davacıya tebliğine, kendisine tebliğden itibaren iki hafta içinde cevaba cevap dilekçesi verebileceği hususunun ihtarına, masrafın yatırılan avanstan karşılanmasına, 7- Cevaba cevap dilekçesinin HMK'nun 136/1 maddesi gereğince davalıya tebliğine, kendisine tebliğden itibaren iki hafta içinde ikinci cevap dilekçesi verebileceği hususunun ihtarına, masrafın yatırılan avanstan karşılanmasına, 8- İkinci cevap dilekçesinin HMK'nun 136/1 maddesi gereğince davacıya tebliğine, masrafın yatırılan avanstan karşılanmasına,9- Dilekçelerin tamamlanmasından sonra ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmayacağına karar verileceği, ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmesi hâlinde duruşma tarihinin yatırılan avanstan karşılanarak taraflara bildirilmesine, HMK139. maddesine göre; Mahkememizce ön inceleme için verilecek duruşma gününün taraflara bildirilirken çıkarılacak davetiyeye-a) Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları.-b) Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği.-c) Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceğine ilişkin ihtaratların yazılmasına,10- Ön incelemede yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi hâlinde, ön incelemenin sonunda ya da daha sonra tahkikat duruşması için gün verilmesine, HMK 147. maddesine göre; taraflara gönderilecek davetiyede; belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği bildirilmesine ilişkin ihtaratlı tebliğlerin yapılmasına,11-HMK'nın137 ve devamı maddelerinde düzenlenen ön incelemesi safhasında işlemlere hazırlık olmak üzere; tarafların ön inceleme duruşmasında anlaşmama ihtimali, Anayasının 141/4.Fıkrasında düzenlenen "davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir." şeklinde emredici düzenleme, HMK'nın 30. Maddesindedüzenlenen usul ekonomisi ve HMK'nın 32. Maddesi de gözetilerek; a)Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının ilgili kolluk birimi marifetiyle araştırılmasına, b)Tarafların müşterek çocuklarının kimin yanında kaldığı, bakım ve gözetimiyle kimin ilgilendiği hususlarının kolluk birimimarifetiyle araştırılmasına, c)UYAP tan sorgulama yapılarak taraflar adına kayıtlı tapu ve araç olup olmadığının sorgulanmasına, bir çıktısının dosya arasına alınmasına, d)SGK İl Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak tarafların SGK hizmet dökümlerinin gönderilmesinin istenilmesine, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu tensiben karar verildi.",

Davacı vekilinin mahkememize sunmuş olduğu 21/11/2023 tarihli dilekçesinde özetle: Müvekkili ile davalının 200 yılında evlendiklerini, Geçen bu uzun sürede davalı eşin ağır kusurlu davranışlarından dolayı taraflar arasındaki evlilik birliği temelinden sarsıldığını bu davayı açma zaruretimiz hasıl olduğunu, Müvekkilinin evliliğin ilk zamanlarından beri davalı ile bir takım sorunlar yaşamış ise de müşterek çocuklarının ergin olmasına kadar bu evliliği fedakarlıklarla yürütmeye çalıştığını, Davalının Türk vatandaşlığından ayrı başkaca ülke vatandaşlıkları da bulunduğunu, davalı evlendikten kısa bir süre sonrasık sık evden gitmiş ve evliliğin kendisine yüklediği yükümlülükleri ihlal etmeye başladığını, sonrasında ise gidip uzun süreler gelmeme dönemleri başladığını, Davalı eş sık sık evi terk ederek birlikte yaşamaktan kaçındığını ve birlik görevini ihlal ettiğini, eşler evlenmekle birlikte evli bir eşin sahip olduğu birlik yükümlülüklerine tabi olacaklarını, aile olmanın getirdiği birçok yükümlülüğe sahipolmalarının gerektiğini, görevlerin ihmali, evlilik birliğinin temelden sarsılmasına sebebiyet vereceğini, benzer bir durumda yüksek mahkeme de evi terk eden tarafın birlik görevini ihlal ettiğini tespit ettiğini, bu nedenlerle davanın kabulü ile tarafların evlilik birliğini devam ettirme yönünde herhangi bir ihtimalin kalmadığı anlaşılacağından evlilik birliğinin temelden sarsılması Nedeniyle Tarafların boşanmalarına , yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalıya dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gün ve saatinin ilanın tebliğine, ilan masrafının Basın İlan kurulu tarafından bildirilmesi halinde davacı tarafa tebliğine, davacı tarafça bildirilen masrafın mahkememize veznesine yatırılmaması halinde davanın usulden reddine karar verileceğinin ihtarına,

Bu ilanın yayınlanmasındanitibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı ihtarı ile Mahkememizce verilen 12/12/2023 tarihli tensip zaptı, 21/11/2023 tarihli dava dilekçesi ve 04/03/2026 tarihli duruşma zaptının, 09/11/1975 doğumlu, 35******92 T.C kimlik numaralı OYA UYSAL'a İLANEN TEBLİĞ olunur. 10/03/2026