T.C.

GAZİOSMANPAŞA

7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N



DOSYA NO : 2024/102 Esas

KARAR NO : 2025/404



Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/10/2025 tarihli ilamı ile 155/2 maddesi gereğince 2 YIL CEZANIN ERTELENMESİ NEDENİYLE DENETİM (TCK 51/3), 100 TL ADLİ PARA, 1 YIL 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan (TECİLLİ) Ahmet ve Ayten oğlu, 10/05/1989 doğumlu, ABDULLAH AĞCA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı karar ve istinaf dilekçesinin tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın ve istinaf dilekçesinin tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı verin mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 24.03.2026