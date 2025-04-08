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        T.C. GAZİOSMANPAŞA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09.04.2025 - 00:00
        T.C.
        GAZİOSMANPAŞA
        7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2024/107 Esas

        28.03.2025


        İ L A N


        Davacı, HÜSNÜ UZUNOĞLU tarafından Mahkememizde açılmış olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;
        Miras Bırakan 18193387808 T.C. kimlik numaralı Ömer ve Zahide'den olma, 01/07/1893 Erbaa doğumlu, Amasya İli, Taşova İlçesi, Tekke Mah/Köyü, 51 Cilt, 95 Hane no ile nüfusa kayıtlı HACI UZUNOĞLU'nun kendisinden sonra vefat eden eşi Şemsi UZUNOĞLU'nun alt ve üst soyuna ulaşılamadığı, murisin yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediği ve UYAP sistemince yapılan hesaplamada ilgili mirasçının payının Hazine'ye verildiği anlaşılmakla; Hazine'nin mirasçılığının tetkiki açısından, 18190387962 T.C. Kimlik numaralı, Ahmet ve Zeynep'ten olma, 01/07/1899 Erbaa doğumlu, Amasya İli, Taşova İlçesi, Tekke Mah/Köyü, 51 Cilt, 95 Hane, 2 Sıra No ile nüfusa kayıtlı Mirasçı ŞEMSİ UZUNOĞLU'nun mirasçılarının yayımlanacak iş bu 2. ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere Mahkememize müracaat etmesi, aksi takdirde TMK'nun 594. Maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği hususu 2. kez ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02201929