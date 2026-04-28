

T.C.

GAZİOSMANPAŞA

9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas : E.26524356-2024/754-Ceza Dava Dosyası

Karar : 2025/627

27.04.2026



İ L A N



Karşılıksız Yararlanma suçundan Mahkememizin yukarıda ve karar numarası yazılı 18/11/2025 tarihli ilamı ile sanık Çicek Beşenk hakkında Kamu Davasının 5237 sayılı TCK'nın 168/5 ve CMK 223/8 maddeleri uyarınca Düşürülmesine karar verildiği, Şükrü ve Hasibe kızı, 10/01/1967 Kuruyaka doğumlu Sanık ÇİÇEK BEŞENK tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve İstinaf Dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.