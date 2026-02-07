T.C. GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/30 D.İş

DAVALI : AHMED MOUSTAFA ABDELSELAM ELBOUHI (SN:169616238) (Vergi No:3310553038) Sharkıa, 04/12/1965 doğumlu.



Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Acele Kamulaştırma Nedeniyle El Koyma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporunun tebliği için adınıza davetiye çıkarılmış olup, dava dilekçesinde belirtilen adresin yetersiz olması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, bilirkişi raporları ilanen davetiye yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur.