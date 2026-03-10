T.C.

GEBZE 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2025/260

Karar No : 2025/423



İLAN



KARAR ÖZETİ



Gebze 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2025/260 Esas, 2025/423 Karar sayılı ilamı ilesanık Ali NASIR hakkında "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan " 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,5237 Sayılı TCK'nın 191/8 hükmü gereğince yasal zorunluluk bulunduğundan bu maddenin yollaması ile 5271 Sayılı CMK'nın 231/5 hükmü gereğince sanık hakkında verilen hapis cezasına ilişkin Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre ile Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, 1 Yıl Süre ile Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmasına" karar verilmiş, karar Cumhuriyet Savcısı Muhittin ÜZMEZ tarafından istinaf edilmiştir.

Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından ve adresi meçhul olduğundan karar ile istinaf dilekçesinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince sanığa tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta sonra ilamın tebliğ edilmiş sayılacağı,tebliğden itibaren iki hafta içerisinde karara karşı istinaf kanun yoluna gidilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.03/02/2026