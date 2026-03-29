        T.C. GEBZE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 30.03.2026 - 00:00
        (TEREKE HAKİMLİĞİ) TASFİYE MEMURLUĞU
        BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI


        DOSYA NO : 2025/9 Tereke


        MÜTEVEFFA : SERAP YILHAN (TC Kimlik No: 37231117634)


        VEFAT TARİHİ : 15.09.2019


        Mahkememiz kararı ile Ankara ili, Altındağ ilçesi, Örnek mah/köy, 70 Cilt, 15 Hane sıra no nüfusa kayıtlı, Döndü ve Numan oğlu, 30.09.1970 doğumlu, 15.09.2019 tarihinde vefat eden 37231117634 T.C. Kimlik numaralı muris SERAP YILHAN'ın tereke mallarının, alacaklıların alacaklarını ve dolayısıyla tasfiye masraflarını korumayacağı anlaşıldığından T.M.K.’nın 612, 636 ve İ.İ.K.’nın 218, 219, 220. Maddeleri uyarınca iflas hükümlerine göre Basit Tasfiye Usulü İle Tasfiyesine ve İstanbul 2 Nolu Barosuna kayıtlı Av. HAMZA EREN SARIÇAM'ın Tereke Tasfiye Memuru olarak atanmasına karar verilmiş olup terekenin tasfiye işlemlerine başlanıldığından,
        Murisin kefalet sebebi alacaklı ve borçluları da dahil olmak üzere, bütün alacaklıları ve borçlularının, ilan tarihinden itibaren en geç 1 (Bir) ay içinde, varsa belgeleri ile birlikte alacak ve borçlarını bildirmek üzere Mahkememize müracaatları ile bunları beyan ve kayıt ettirmeleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İ.İ.K.'nın 218. ve 220. Maddeleri gereğince ilan olunur.

        #Basın no ILN02434430