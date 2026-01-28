T.C. GEBZE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GEBZE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/113

DAHİLİ DAVALI : Filiz ADALI-(TCKN:12524573144)



Davacı Belde Liman İşletmeleri A.Ş. vekili tarafından mahkememize açılan "Tapu İptali ve Tescil (Geri Alım Hakkından Kaynaklanan)" talepli davaya ilişkin olarak;

Dahili davalı Filiz ADALI'nın "BUERERSTR. 31 GELSENKİRCHEN 45899 9893 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ" adresine çıkarılan yurt dışı tebligat bila tebliğ iade edildiğinden ve başkaca adres temin edilemediğinden bilirkişi raporunun hem yurt içi ve hem de yurt dışında ilanen tebliğine karar verilmekle; bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve ayrıca ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı hususlarının ihtarı ile bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.26.01.2026