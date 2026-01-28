Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. GEBZE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29.01.2026 - 00:00
        T.C. GEBZE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/113
        DAHİLİ DAVALI : Filiz ADALI-(TCKN:12524573144)


        Davacı Belde Liman İşletmeleri A.Ş. vekili tarafından mahkememize açılan "Tapu İptali ve Tescil (Geri Alım Hakkından Kaynaklanan)" talepli davaya ilişkin olarak;
        Dahili davalı Filiz ADALI'nın "BUERERSTR. 31 GELSENKİRCHEN 45899 9893 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ" adresine çıkarılan yurt dışı tebligat bila tebliğ iade edildiğinden ve başkaca adres temin edilemediğinden bilirkişi raporunun hem yurt içi ve hem de yurt dışında ilanen tebliğine karar verilmekle; bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve ayrıca ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı hususlarının ihtarı ile bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.26.01.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02389927