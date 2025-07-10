T.C. GEBZE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. GEBZE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/45 Esas

MİRASÇI :BİLAL ÇAĞİN,TC Kimlik No: 25244120314, Seyithan ve Sona'dan olma, 01/11/1991 doğumlu kişi.



Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Müteveffa tarafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde gönderilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere 04/11/2025 günü saat 10:15'te bizzat duruşmaya gelmeniz gerektiği; kendilerine yapılan bildirimden itibaren mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından, mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa bir ay içinde itiraz edilmez ise lehine ölüme bağlı tasarrufla mirasçı atanması veya belirli mal bırakma vasiyeti yapılan kişi ya da kişilere talepleri halinde atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduklarını gösteren bir belge verileceği hususu, vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.