T.C.

GEDİZ

SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2025/1000 Esas 10/09/2026



İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davasında mirasçı 48......................10 TC kimlik numaralı Güngör Bakar'ın adresine birçok kez denenmesine rağmen tebligat yapılamaması ve tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilecek adresinin tespit edilememesi nedeniyle adı geçen mirasçıya Gediz 1. Noterliğince düzenlenen 18/08/1981 tarih ve 6701 yevmiye sayılı vasiyetnamesinin ilgili kısmında belirtildiği üzere '' Kütahya ili Gediz ilçesi Dayınlar Köyü1 Ada 246 Parsel üzerindeki evin tamamı, Kütahya Merkez Alipaşa Mahallesi Fuatpaşa Orduevi mevkii 49 Ada 13 Parsel nolu meskenin ve arsa payının tamamının, Mehmet Bakar'a ait Gimsan Gediz İplik ve Mensucat Sanayii A.Ş 4491 Ortaklık ve 644 Hisse Senedi Numaralı1.tertip namu muharrerOnbin Türk Lirası itibari değerdeon paylık hisse senedindeki hak ve hisselerinin tamamının,Havva Bakar'a ait GİMSAN Gediz İplik ve Mensucat Sanayii AŞ 4492 ortaklık ve 645 hisse senedi numaralı 1.Tertip namuMuharrer Onbin Türk Lirası itibari değerde on paylık hisse senedindeki hak ve hisselerinin tamamının ve ölümümüz anında TC Hudutları dahilindeki ve batı Almanya Hudutları dahilindeki bankalardaki vadeli vadesiz bilumum hesaplarımızdaki paraların tamamının biz öldükten sonra hüküm doğurmak üzere oğlumuz Güngör Bakar'a kalmasını istiyor ve vasiyet ediyoruz. Diğer mirasçılarımızın vasiyete konu menkul, gayrimenkul ve bankalardaki paralarımızdan miras hissesi almalarını istemiyoruz.'' şeklindeki vasiyetname içeriğinin, İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, ilanen tebligatın yapılmış sayıldığı tarihten itibaren "Tarafınıza tebliğ edilen vasiyetnamenin duruşma günü açılıp okunacağı, duruşmaya gelip vasiyetnameyi kabul edip etmediğinize dair beyanda bulunmanız, duruşmaya katılmadığınız, herhangi bir beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnamenin açılıp okunduğunun tesbitine karar verileceği, vasiyetnameyi kabul etmediğiniz takdirde tebliğden itibaren 1 ay içerisinde vasiyetnameye karşı ilgili mahkemesinde TMK 598/1 gereği itiraz etmediğiniz takdirde lehine tasarrufta bulunanlara istemleri halinde mirasçılık belgesi verilebileceği ve duruşmasının 23/12/2026 günü saat 09:35'te Gediz Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda olduğu ihtar ve tebliğ olunur.