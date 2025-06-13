Örnek No:55*

T.C.

GELİBOLU

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/67 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/67 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:

Dosya içerisindeki tapu kayıtlarında Taşınmazın Çanakkale İli Gelibolu İlçesi, Alaeddin Mahallesi 955 ada 8 Parsel, 395,15 m2 yüzölçümlü ve "Avlulu Kargir ev" vasfında olduğu, taşınmazın tapu kaydında yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamayacağı, sınırlı ve aynı hak tesis edilemeyeceği beyanı ve izale-i şuyu davası açılmıştır beyanının bulunduğu, taşınmaz, Gelibolu yerleşim merkezinde, sahilin 175 metre kuzeyinde, Belediye Binasının600 metre batısında konumlu, kuzey yönünden imaryoluna cepheli olduğu, cepheli olduğu yolda kaplama ve alt yapı olanaklarının bulunduğu, parsel üzerinde yola cepheli olacak şekilde inşa edilmiş, yığma yapı tarzında, 2/A yapı sınıfında, yaklaşık 35m2 alanlı, duvarları sıvasız ve boyasız, çatısı kiremit kaplamalı bina ve bu binanın arkasında 1/B yapı sınıfında, 21m2 alanlı, yığma yapı tarzında , duvarları sıvasız ve boyasız hızar yapısının bulunduğu görülmüştür.

İmar Durumu :Gelibolu Belediyesi 07.02.2024 tarihli yazısında Taşınmazın Belediye sınırları içinbde olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre bir kısmı imar yolunda, bir kısmı bitişik nizam 4 katlı konut alanında kaldığı belirtilmektedir.

Kıymeti : 4.018.140,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2025 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2025 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2025 - 13:33

10/06/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.