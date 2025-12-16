T.C. GELİBOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/68 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : SÜTLÜCE KÖYÜ 114 ADA 99 NOLU PARSEL

Taşınmazın Çanakkale İli Gelibolu İlçesi Sütlüce Köyü, Cevizlik Altı mevkiisinde, 1.109,60 m2 yüzölçümlü ve "Tarla" vasfında olduğu, tapu kaydında yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamayacağı, sınırlı ve aynı hak tesis edilemeyeceği beyanının bulunduğu, kadastral yola cephesi bulunmayıp, etrafında altyapı ve üstyapı hizmetlerinin bulunmadığı, üzerinde ekonomik değeri olan ağaç veya yapı bulunmadığı, keşif esnasında boş durumda olduğu görüldü.

İmar Durumu :Dava konusu taşınmaz, Gelibolu Belediyesi mücavir alanı içerisinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, kısmen yol, kısmen TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılaşma koşulu ile ayrık nizam 2 kat konut alanında kalmaktadır. Doğal sit alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 6.879.520,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcuttur.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 14:50

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : SÜTLÜCE KÖYÜ 224 ADA 79 NOLU PARSEL

Taşınmazın Çanakkale İli Gelibolu İlçesi Sütlüce Köyü, Fener Ovası mevkiisinde, 2.798,21 m2 yüzölçümlü ve "Tarla" vasfında olduğu, tapu kaydında yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamayacağı, sınırlı ve aynı hak tesis edilemeyeceği beyanının bulunduğu, kadastral yola cephesi bulunmayıp, etrafında altyapı ve üstyapı hizmetlerinin bulunmadığı, üzerinde ekonomik değeri olan ağaç veya yapı bulunmadığı, keşif esnasında boş durumda olduğu görüldü.

İmar Durumu :Dava konusu taşınmaz, Gelibolu Belediyesi mücavir alanı içerisinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, kısmen yol, kısmen TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılaşma koşulu ile ayrık nizam 2 kat konut alanında ve kısmen ticaret müsadeli alanlarda kalmaktadır. Doğal sit alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 13.991.050,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcuttur.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 11:59

Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 11:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 11:59

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 11:59

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : SÜTLÜCE KÖYÜ 234 ADA 178 NOLU PARSEL

Taşınmazın Çanakkale İli Gelibolu İlçesi Sütlüce Köyü 234 Ada 178 Parsel, Burhanlı Hududu mevkiinde, 10.339,95 m2 yüzölçümlü ve tarla vasfında olduğu, tapu kaydında yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamayacağı, sınırlı ve aynı hak tesis edilemeyeceği beyanlarının bulunduğu, kadastral yola cephesinin bulunmadığı, tarım arazisi niteliğinde olduğu ve keşif esnasında sürülü boş durumda olduğu, tarımsal sulama imkanı bulunmadığı için kuru tarım şartlarında üretim yapılabilen mutlak tarım arazisi olduğu, üzerinde ekonomik değeri olan ağaç veyayapı gibi muhdesat bulunmadığı görülmüştür.

İmar Durumu :Taşınmaz, Gelibolu Belediyesi mücavir alan sınırları dışında, köy yerleşik alanı sınırı dışında kalmakta olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Atlas Portalında yapılan incelemede kıymet taktirine konu Sütlüce Köyü 234 ada 178 parsel, 1/100000 ölçekli çevre düzeni planında kısmen tarım alanı, kısmen turizm alanında ve doğal sit alanında kaldığı öğrenilmiştir.

Kıymeti : 6.203.970,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcuttur.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 11:38

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 11:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 11:38

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 11:38

14/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.