T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ DEFTERDARLIĞI

(Satış Komisyonu Başkanlığı)

GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz açık artırma suretiyle satılacaktır.

1- GAYRİMENKULÜN BULUNDUĞU YER

Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi, 10305 Ada, 11 Parsel, 17.958,49m² Yüzölçümlü, Tarla vasıflı taşınmazın 1/3 hissesi, Hisseye isabet eden yüzölçümü: 5.986,16 m2

Taşınmazın adresi :Eğribucak Mahallesi, Kergah Caddesi No:40-40/A-42 Melikgazi / Kayseri

2- GAYRİMENKULÜN DURUMU VE HUSUSİ VASIFLARI

Değerleme konusu taşınmaz, Kayseri kent merkezinin kuş uçuşu yaklaşık 4,5 km güneybatısında, Eğribucak Mahallesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Taşınmazın bulunduğu alan genellikle 1-2 katlı villa - bağ evi nitelikli yapılardan oluşan yerleşim dokusuna sahiptir. Bölgede eski ve yeni yapılar iç içe olup, yaklaşık %50 oranında doluluk/boşluk izlenmiştir. Taşınmaz, Altınoluk Mahallesi yerleşimine, Şehir Mezarlığına, Mustafa Sezgin İmam Hatip Ortaokulu/Lisesine yakın konumda olup Kergâh Caddesi üzerinde yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu alandaki kentsel ve ticari hareketlilik düşük seviyededir. Taşınmazın yakın çevresinde temel ihtiyaçların karşılanacağı market, fırın vb. ticaret alanları ile cami, okul, park, vb. kentsel alan kullanımlarının kısıtlı düzeyde bulunduğu, elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon, toplu ulaşım gibi kentsel hizmetlerden yararlanan bir bölgede yer aldığı belirlenmiştir. Ana taşınmaz, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen A-2 ayrık nizam 2 katlı ve TAKS:0,12 – KAKS:0,24 yapılaşma koşullu konut alanı, kısmen park alanı ve kısmen yol olarak planlı olup kadastro parseli niteliğindedir.

Taşınmaz mahallinde yapılan tespitte, üzerinde muhtelif yapı grupları bulunduğu görülmüştür. Bunlardan, taşınmazın güneybatısında bulunan yapının konut olarak inşa edildiği ancak bakımsız olduğu ve herhangi bir şekilde kullanılmadığı değerlendirilmiştir. Taşınmazın kuzeyinde bulunan yapı grubu ise çok eski ve derme çatma şeklinde olup kısmen konut, kısmen depo benzeri bir kullanıma tahsis edilmiştir. Taşınmaz üzerindeki yapıların mevcut durumları dikkate alınarak ayrıca değerlemeye katılması uygun görülmüştür. Bu yönüyle taşınmazın arsa ve yapı değerlerine ilişkin tespitler arz olunmuştur.

Değerlemeye konu taşınmazın arsası, imar planı içerisinde olup, kadastro parseli niteliğindedir. Bölgede emsal satış ilanları incelenmiş, kadastro parsellerinin konum ve terk miktarlarına göre değerinin 3000-4000 TL/m² aralığında olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda arz olunan emsal mukayesesinde, değerleme konusu taşınmazın çok yakınında bulunan iki ayrı kadastro parseline ilişkin satış ilanları, yerleri harita üzerinde de gösterilmek suretiyle paylaşılmıştır. Söz konusu ilanlarda, değerleme konusu taşınmazla benzer nitelikte olan bu taşınmazlar için 3.104 TL/m² ve 3.678,-TL/m² talep edildiği görülmektedir.

3- GAYRİMENKULÜN ARTIRMAYA ESAS RAYİÇ DEĞERİ 1/3 Hisse (5.986,16m²): 21.500.000,00 TL (KDV hariç)

4- TEMİNAT TUTARI VE NELERİN TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

Artırmaya iştirak için (%7,5)/1.612.500,00TL (BirmilyonaltıyüzonikibinbeşyüzTL) teminat alınacak olup, 6183 Sayılı Kanun’un 10.Maddesine göre ; Para/ Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri/ Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri/ Hükümetçe Belli Edilecek Milli Esham ve Tahvilat. (Bu esham ve tahvilat,Teminatın Kabul Edilmesine En Yakın Borsa Cetvelleri Üzerinden %15 Noksanıyla Değerlendirilir) teminat olarak kabul edilecektir.

5- SATIŞIN YAPILACAĞI YER GÜN SAAT

Kayseri Defterdarlığı Müzayede Salonunda (Mevlana Mah.Serin Sk.No:8, kat:2 Kocasinan/ Kayseri) 19/02/2026 Perşembe Saat 15:00’ da Açık Artırma yapılacaktır.

6- SATIŞ ŞARTNAMESİ

Gayrimenkul Satış Şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, isteyen alıcıya bir örneği verilebilir. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklardır. Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler 2024/1003 dosya numarası ile Mimarsinan Vergi Dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

7- TEMİNAT MAKBUZUNUN NEREYE İBRAZ EDİLECEĞİ

Satışı yapılacak gayrimenkullerin teminat bedellerinin Kayseri Defterdarlığı Veznelerine veya vergi dairesinin aşağıda bilgileri verilen IBAN numarasına (satış dosya numarası, ada parsel bağımsız bölüm bilgileri girilerek) yatırmaları ve teminat makbuzu/ EFT, havale evraklarını ihale günü açık artırma başlamadan 30 dakika önce saat 14:30'a kadar Gayrimenkul Satış Komisyonu'na ibraz etmeleri gerekmektedir.(IBAN NO:TR640001000159400635485001) Mimarsinan Vergi Dairesi Müdürlüğü

8- İHALENİN ŞEKLİ

Taşınmaz satışı, 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K’nun 95 ve 96. maddeleri hükümleri gereği istekli müracaatına istinaden yapılacaktır. Gayrimenkul artırma sonunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki; şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde satışın uygun bulunup bulunmaması Gayrimenkul Satış Komisyonu yetkisindedir.

9- DİĞER HUSUSLAR

İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu hususları İLAN olunur.



