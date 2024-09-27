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        T.C. GEMLİK 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.09.2024 - 00:00
        T.C.
        GEMLİK
        2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        DOSYA NO : 2023/465 Esas
        KARAR NO : 2023/695

        SANIK : COŞKUN BALI, MEHMET ve AYŞE oğlu, 08/08/1991 BURSA doğumlu, BURSA, ORHANELİ, SIRIL mah/köy, Cilt no: 46, Aile sıra no: 38, Sıra no: 108 nüfusunda kayıtlı.
        SUÇ : Tehdit, Kadına Karşı Basit Yaralama
        SUÇ TARİHİ : 31/01/2023
        KARAR TARİHİ : 28/11/2023


        HÜKÜM ÖZETİ


        Sanığın kadına karşı basit yaralama eyleminden mahkememizce 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve sanığın tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği;kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF hakkı bulunduğu, belirtilen süre içerisinde istinaf hakkını kullanmadığı takdirde kararın kesinleşeceğinin sanığa tebliği için ilanen tebliğine karar vermek gerekmiştir.
        Yukarıda yazılı hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılması ilanen tebliğ olunur . 24.09.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02095411