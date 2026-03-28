T.C. GEMLİK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2025/182 Esas

24/03/2026



İLANDIR

Yapılan tüm aramalara rağmen adres bilgileri tespit edilemeyen Muharrem ve Azize oğlu 1959 doğumlu, Atila BÜYÜKABACI ve Halil Kamil ve Ann dorthy jakson OĞLU 1984 doğumlu Cem BÜYÜKABACI ve Halil Kamil ve Lesley oğlu 1977 doğumlu Halil Onur BÜYÜKABACI adına tebligat yapılamadığı ve tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeni ile Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, duruşmanın atılı bulunduğu 24/06/2026 tarih saat 11.15'te Dava Dilekçesi ile Tensip Zaptına ilişkin olarak, belirlenen günde ÖN İNCELEME DURUŞMASI yapılacağı, taraflar sulhe ve arabuluculuğa teşvik edileceğinden sulh için hazırlığı yapmanız duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve davaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve tebliğden itibaren 2 haftalık kesin sürede tarafların dilekçede gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla açıklamayı yapmaları süresinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer taraf da takip etmez ise dosyanın işlemden kaldırılacağı hususu ihtar ve tebliğ olunur.