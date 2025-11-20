Habertürk
        T.C. GENÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 21.11.2025 - 00:00
        T.C.
        GENÇ
        (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        Sayı : 2024/1 Tereke Satış
        Konu : TEREKE İLANI


        TASFİYENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ YAPILDIĞINA DAİR İLAN


        MURİS : MAHMUT KURAL (T.C. No:332*****088)
        Ali ve Hayriye oğlu, 11/03/1980 doğumlu.


        Yukarıda açık kimliği yazılı murisin Genç Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 13/05/2022 tarih, 2020/2 Esas, 2022/1 Karar sayılı Tereke ilamı ile TEREKESİNİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNE, iflasın 13/05/2022 tarihi saat 10:30 itibariyle açılmasına karar verilmiş olup, Tasfiye işlemleri Memurluğumuzun 2024/1 Tereke sayılı dosyasından yürütülmektedir. İİK'nun 166. maddesine göre ilanen tebliğ olunur.

