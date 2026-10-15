T.C. GERCÜŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. GERCÜŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/249 Esas

DAVACI : EKREM YILDIRIM

DAVALILAR : 1- MALİYE HAZİNESİ

2- BATMAN KANTAR KÖYÜ MUHTARLIĞI



Davacı tarafından açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (KişilerceAçılan) davasının yapılan yargılamasında; Davacı zilyet ve tasarrufunda olduğunu iddia ettiği Batman ili Gercüş ilçesi Kantar Köyünde kain dava dilekçesine ekli iki krokide sınır ve koordinatları belirlenen taşınmazın eşit oranda davacılar adına kayıt ve tescil talep etmiştir. Durusma Günü: 10/11/2026 günü saat:09:50 Keşif Günü: 24/09/2026 günü saat:09:30