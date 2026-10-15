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        T.C. GERCÜŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 23:50

        İLAN

        T.C. GERCÜŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/249 Esas
        DAVACI : EKREM YILDIRIM
        DAVALILAR : 1- MALİYE HAZİNESİ
        2- BATMAN KANTAR KÖYÜ MUHTARLIĞI


        Davacı tarafından açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (KişilerceAçılan) davasının yapılan yargılamasında; Davacı zilyet ve tasarrufunda olduğunu iddia ettiği Batman ili Gercüş ilçesi Kantar Köyünde kain dava dilekçesine ekli iki krokide sınır ve koordinatları belirlenen taşınmazın eşit oranda davacılar adına kayıt ve tescil talep etmiştir. Durusma Günü: 10/11/2026 günü saat:09:50 Keşif Günü: 24/09/2026 günü saat:09:30

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02570634