        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. GEREDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.11.2025 - 00:00
        T.C.GEREDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2019/341
        KARAR NO : 2023/263

        İLAN YAPILACAK
        DAHİLİ DAVALILAR:1-SEVGİ BULUT (28387290098)
        2-SEVİM YILDIZ (13828775180)
        Davacı : GEREDE ORMAN İŞL MÜDÜRLÜĞÜ


        Mahkememizden verilen 14/07/2023 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile " Davacının davasının KABULÜNE, Bolu İli Dörtdivan İlçesi Çetikören Köyü Tınazkaya Mevkii'nde kain 107 nolu parselin teknik bilirkişi Durmuş KIZIK'ın 06/06/2023 tarihli raporunun ekli krokisinde parselin tamamının, davalılar ve murisleri adlarına olan tapu kaydının iptali ile Orman Vasfı ile Hazine adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE," karar verilmiştir.
        Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur. 22/10/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02331986