T.C. GERMENCİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/39 Esas

Dava konusu Aydın İli. Germencik İlçesi, Dağyeni Mahallesi Bekderesi mevkinde bulunan; doğusu 118 ada 2 ve 3 parseller, batısı 376 ada 10 ve 11 parseller, kuzeyi ve güneyinde tescil haricitaşınmaz ile çevrili yaklaşık 5.000,00 m2 yüzölçümündeki incir ve zeytin bahçesi vasfındaki tescil harici taşınmazın zilyetlik yoluyla Reşat ve Ayşe kızı, 1974 doğumlu Emine YILMAZ adına tescili talep olunmakla; bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden kişi ya da kişiler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde dava dosyasına dilekçe ile başvurması gerektiği, aksi halde taşınmazda hak iddia eden başkaca kimse bulunmadığının kabul edileceği İHTAR ve İLAN olunur.