T.C.

GERMENCİK

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



İ L A N



Sayı : 2025/167-Ceza Dava Dosyası

Konu : 2025/390 Karar

Mahkememizin yukarıdaki esas ve karar numarası yazılı 07/10/2025 tarihli ilamı ile Sanık Kardelen YÖRÜKOĞLU'nun, katılan Kemal YÖRÜKOĞLU'na yönelik 5237 sayılı TCK’nun 106/1-1.cümle maddesi kapsamındaki tehdit suçunu işlediği anlaşılmakla suçun işleniş şekli, suçun konusunun önem ve değeri dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirecek bir durum olmaması nedeniyle takdiren ve tercihen 6 AY HAPİS CEZASI İLECEZALANDIRILMASINA, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisi göz önüne alınarak verilen cezada 5237 sayılı TCK’nun 62/1 maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanık hakkında başkaca kanuni ve takdiri indirim veya artırım maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, sanığın kasten işlemiş olduğu bu suçu nedeniyle hükmolunan hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 53/1. maddesinde belirtilen haklardan; aynı maddenin 2'nci ve 3'üncü fıkraları ile 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı iptal kararı gözetilerek ve 15/04/2020 gün ve 13100 sayılı resmi gazetede yayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10.maddesi ile 5237 sayılı TCK 53 maddesinde yapılan değişiklik gözetilerek YOKSUN BIRAKILMASINA, evvelce işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı tekerrüre esas mahkumiyet kaydı bulunmayan ve belirlenen kişilik özellikleri itibariyle yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce olumlu derecede kanaate varılan sanık için hükmolunan cezasının tür ve miktarına göre ve uğranan maddi bir zararın da bulunmaması sebebiyle, CMK.nun 231/5. maddesi gereğince hakkında kurulan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA; CMK.nun 231/8. maddesi gereğince sanığın takdiren herhangi bir yükümlülük ve koşul içermeyecek şekilde 5 YIL SÜRE İLE DENETİM ALTINDA TUTULMASI cezası ile cezalandırılan Kemal ve Sultan kızı 14/03/2005 doğumlu Aydın İncirliova nüfusuna kayıtlı Kardelen YÖRÜKOĞLU'nun bilinen adresine çıkarılan tebligatın iade gelmesi ve yapılan kolluk araştırmasına rağmen rağmen bulunamamış olması nedeniyle gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin adli yardımlı olarak, Türkiye genelinde 50000 üzerinde yayın yapan bir gazetede ve genel internet sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26/02/2026