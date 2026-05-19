T.C.

GERMENCİK İCRA DAİRESİ

2025/264 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/264 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Aydın İli, Germencik İlçesi, Ortaklar Mahallesi, 309 ada, 35 parsel 3+Çatı katı 12 Nolu Bağımsız Bölüm Dubleks Mesken

Adresi : Ortaklar Mahallesi, 1424 Sokak No:6 Germencik / AYDIN

Yüzölçümü : 127,68 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 4.816.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:21

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 10:21

Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 10:21

14/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.