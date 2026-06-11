Örnek No:55*

T.C.

GERMENCİK İCRA DAİRESİ

2026/52 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/52 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Germencik İlçe, CAMİKEBİR Mahalle/Köy, 70 Ada, 14 Parsel, TAŞINMAZ

(Fiili Durum: Taşınmaz üzerindeki fabrika atıl ve çalışmaz durumdadır. Tuğla duvarlar sıvasız ve dökülmüş olup, elektrik tesisatı sökülmüştür. Tapu kaydında "Ev" ibaresi yer alsa da parsel içerisinde fiilen kullanılabilir bir ev yapısı bulunmamaktadır. Arsa olarak vasıflandırılmıştır.)

Adresi : Camikebir Mah. Hüseyin Çondur Sok. (Eski İleri Ve Kültür Sokak ) No:13 Germencik / AYDIN

Yüzölçümü : 792 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı "Konut + Ticaret" alanı, 5 kat, bitişik nizam. (Not: Belediye arşivinde ruhsat belgesi bulunmamaktadır.)

Kıymeti : 8.078.688,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:27/06/2014 tarih 3862yevmiye nolu işlemle 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 10:11

09/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.