T.C.

GEYVE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/269 Esas

Konu : Gaiplik ilanı hk

16.04.2025



İ L A N



Davacı FATMA YILMAZ tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan Osman YILMAZ'ın Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenen Osman YILMAZ hakkında bilgisi ve görgüsü bulunan kişilerin, bu ilanı yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2025/269 esas sayılı dosyasına bildirilmesi, bu sure içinde gaipliği istenen meydana çıkmaz veya kendisinden haber alınmaz ise mahkemece gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.16/04/2025



GAİP TC KİMLİK NO : 51814574768

ADI SOYADI : OSMAN YILMAZ

BABA ADI : BAKİ

ANA ADI : KEZBAN

DOĞUM TARİHİ : 17/03/1960

DOĞUM YERİ : SAFIBEY

İKAMETGAH ADRESİ : Safibey Mah. Safibey Sk.No:112 Geyve/ SAKARYA