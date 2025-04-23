T.C. GEYVE SULH HUKUK MAHKEMESİ
GEYVE SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/269 Esas
Konu : Gaiplik ilanı hk
16.04.2025
İ L A N
Davacı FATMA YILMAZ tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan Osman YILMAZ'ın Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenen Osman YILMAZ hakkında bilgisi ve görgüsü bulunan kişilerin, bu ilanı yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2025/269 esas sayılı dosyasına bildirilmesi, bu sure içinde gaipliği istenen meydana çıkmaz veya kendisinden haber alınmaz ise mahkemece gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.16/04/2025
GAİP TC KİMLİK NO : 51814574768
ADI SOYADI : OSMAN YILMAZ
BABA ADI : BAKİ
ANA ADI : KEZBAN
DOĞUM TARİHİ : 17/03/1960
DOĞUM YERİ : SAFIBEY
İKAMETGAH ADRESİ : Safibey Mah. Safibey Sk.No:112 Geyve/ SAKARYA