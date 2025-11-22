T.C. GİRESUN 1. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. GİRESUN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2024/985 Esas

DAVALI: OLHA BUHUTSKA-DONETSK ST. YUNOSTİ 7.2 DONETSK- UKRAYNA Boşanma davası nedeniyle Davacı AZİZ ŞAHİN ile davalı OLHA BUHUTSKA arasında mahkememizde görülmekte olan Giresun ili Merkez ilçesi Kale mah/köyü cilt no 8, hane no 139* da nüfusa kayıtlı, Hasan ve Safiye oğlu 1970 Giresun doğumlu 100 ***** 600 T.C. Kimlik nolu AZİZ ŞAHİN tarafından yabancı 996 ***** 950 Kimlik nolu OLHA BUHUTSKA aleyhine açılan boşanma davasında, dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 30/12/2025 günü saat: 09:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

ОГОЛОШЕННЯ ВІД ГОЛОВИ/СУДДІ СІМЕЙНОГО СУДУ №1 м. ГІРЕСУН, ТУРЕЧЧИНА

Справа № : 2024/985

ВІДПОВІДАЧ :Ольга БУГУЦЬКА Донецька обл., м. Донецьк, вул. Юності 7/2, Україна У зв’язку з розглядом справи про розірвання шлюбу: У провадженні нашого суду перебуває справа щодо розірвання шлюбу між позивачем Азізом Шахіним та відповідачкою Ольгою Бугутською.Позивач Азіз Шахін, зареєстрований у системі актів цивільного стану Турецької Республіки в провінції Гіресун, район Меркез, квартал/село Кале, т. 8, буд. 139*, син Хасана та Сафіє, народжений у 1970 році в м. Гіресун,громадянин Турецької Республіки, ідентифікаційний номер 100 ***** 600,подав позов проти відповідачки Ольги Бугутської, яка має іноземний ідентифікаційний номер 996 ***** 950, про розірвання шлюбу.На адресу, зазначену в позовній заяві, було направлено судову повістку з повідомленням про дату та час судового засідання. Однак вручити повістку за вказаною адресою не вдалося через Ваше вибуття з місця проживання. Проведений пошук актуальної адреси також не дав результатів.У зв’язку з цим суд постановив здійснити повідомлення шляхом публічного оголошення (оголошення в порядку виклику) про направлення Вам копії позовної заяви та повідомлення про дату судового розгляду. Дата судового засідання:30 грудня 2025 року,о 09:05 годині.Вам пропонується особисто з’явитися на судове засідання або забезпечити Ваше представництво через адвоката.У разі неявки суд продовжить розгляд справи за Вашої відсутності відповідно до статті 213/2 Цивільного процесуального кодексу Турецької Республіки в редакції Закону № 3156.Це оголошення вважається належним повідомленням про дату судового засідання.Датується: 17.11.2025 Суддя (електронний підпис) № 125966