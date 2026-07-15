T.C. GİRESUN 1. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. GİRESUN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/382 Esas

DAVALI : EBRAHIM NOURZAYI Nizamiye Mah. Kalpakçı Sok. No:5/AGiresun Merkez/



Davacı 99893360490 yabancı kimlik numaralı Ayesha Nourzayı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilendavalının adresinedava dilekçesi içerirdavetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tebliğindenitibaren iki hafta içerisinde HMK 129. Maddedeki unsurları taşıyan cevap dilekçesinin verileceği, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağı, cevap dilekçesinde gösterilen ve davalının elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte örneklerinin mahkemeye verilmesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesisağlayıcı açıklamanın yapılmasıayrıca 100,00 TL delil avansını damahkeme veznesine yatırması gerektiği hususu, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. İlanen tebliğ son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır.