Örnek No:55*



T.C.

GİRESUN

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özl: Giresun, Merkez, Gaziler Mah, 1693 ada 1 parsel; Arsa vasfındadır.Dosyaya gönderilmiş olan imar durumu örneğinden parselin bitişik nizam 4 katlı konut alanında kaldığı anlaşılmaktadır. Betonarme 4 katlı yapı : Taşınmaz parsel üzerine betonarme olarak yapılmış zemin kat ve 3 adet normal kat olarak yapılmış zemin katı ve normal katları mesken olarak kullanılan dört katlı tek daireli yapı vardır. Zemin kattan giriş yapılarak normal katlara çıkılmaktadır. Binanın zemin katı ve normal katları meskendir. Parsel üzerindeki betonarme yapılmış tüm katları mesken olan yapının zemin kat yapı alanı :132.00 m2 dir. Yapının her katta mesken olan normal kat yapı alanı : 132.00 m2 dir. Yüzölçümü: 132,39 m2

Arsa Payı:Tapu kaydındaki gibidir

İmar Durumu: bitişik nizam 4 katlı konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 8.844.960,00 TL

KDV Oranı: Arsa %10 Yapı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 14:00

02/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.