T.C. GİRESUN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



T.C. GİRESUN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/8 Tereke



GİRESUN ili, DERELİ ilçesi, TEPEKÜKNARLI mah/köy 32 Cilt, 98 Aile sıra no 33 sırada nüfusa kayıtlı 01/01/1956 doğumlu 18/10/2025 tarihinde vefat eden müteveffa MURAT ERGEN'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğindenve terekenin resmî tasfiyesi talep edildiğinden;

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.