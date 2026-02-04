T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GÖLBAŞI(ADIYAMAN) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2023/102 Esas

DAVALI : NİMET İLHAN - T.C: 181*****982 - MEMET ve ZEYNEP kızı, 20/09/1955 GÖLBAŞId.lu.

Aleyhinize açılan Elatmanın Önlenmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, Yargıtay Bozma ilamı, Tensip Zabıtları, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 18/02/2026 günü saat: 09:08'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, Yargıtay Bozma ilamı, Tensip Zabıtları, bilirkişi raporları ve duruşma gününün yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.