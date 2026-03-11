T.C.

GÖLBAŞI (ANKARA) 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



DOSYA NO : 2024/430 Esas

KARAR NO : 2025/733

[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2024/902



Sanık SAEF ALI MAGID MAGID hakkında GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI suçundan yapılan açık yargılama sonunda;

HÜKÜM/Yukarıda açıklandığı üzere:

1-a-Sanığın üzerine yüklenen ve işlemiş olduğu sabit olan Göçmen Kaçakçılığı yapma suçundan 5237 sayılı TCK'nın 37/1.maddesi delaletiyle eylemine uyan TCK.79/1-a maddesi uyarınca suçun işleniş şekline, suçun konusunun önem ve değerine ve sanığın suç işleme kasıtının yoğunluğuna göre takdiren alt sınırdan 5 YIL HAPİSVE 1000 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b-Sanığa verilecek cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edildiğinden TCK 62/1 Maddesi uyarınca cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 4 YIL 2 AYHAPİSVE 833 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d-Sanığın cezasından başkaca yasal veya takdiri arttırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına,

e-Sanık hakkında hükmolunan 833 gün adli para cezasının TCK.52/2.maddesi gereğince sanığın şahsi ve ekonomik durumu göz önüne alınarak takdiren her bir günlüğü 5237 Sayılı TCK'nun 52/2. maddesi uyarınca 20,00-TL'den hesaplanmak suretiyle sanığın 16.660,00-TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,buna göre sanığın NETİCETEN 4 YIL 2 AY HAPİSVE 16.660,00-TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

F-Sanık hakkında hükmolunan 16.660,00-TL Adli para cezasının sanığın ekonomik ve şahsi hali dikkate alınarak TCK.52/4. maddesi gereğince takdiren birer ay ara ile ödenmek koşuluyla 10 EŞİT TAKSİT HALİNDE sanıktan tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının 5275 sayılı CİK'in 106/3 maddesinde gösterilen usul uyarınca hapse çevrileceğinin sanığa İHTAR EDİLMESİNE (ihtar edilemedi)

g-Kasten işlemiş oldukları suç için hapis cezasıyla mahkumiyetin yasal sonucu olarak sanıklar hakkında 24.11.2015 günlü resmi gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarihli ve 2015/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararındaki hususlar gözetilerek, 15/04/2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 Sayılı Kanun 'un 10.maddesi ile 5237 Sayılı TCK'nın 53. Maddesinde yapılan değişiklik de göz önünde bulundurularak 5237 sayılı TCK'nın 53/1-2-3 madde ve fıkralarının uygulanmasına,

ğ- Sanığa verilen cezanın tür ve miktarına göre yasal koşulları oluşmadığından sanık hakkında TCK 50 ve 51. Maddeleri ile CMK nın 231/5.maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

2-Yargılama nedeniyle yapılan 1 adet tebligat gideri 175-TL, posta gideri 140-TL olmak üzere toplam: 315-TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3-Karar kesinleştiğinde 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 16/1.maddesi gereği kovuşturmayı sona erdiren kesinleşmiş kararın, soruşturmada görev alan kolluk birimlerine BİLDİRİLMESİNE,

Dair, Cumhuriyet savcısının ve sanığın yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize verilecek dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek suretiyle mahkeme zabıt kâtibine yapılacak beyanla, bu beyanında mahkeme hakimine onaylatılması suretiyle ya da ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunarak veya bu hususta dilekçe vererek Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurulabileceği karar verilmiş olup ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde tebliğin yapılmış sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.