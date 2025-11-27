Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. GÖLBAŞI(ADIYAMAN)(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 28.11.2025 - 00:00
        T.C.
        GÖLBAŞI(ADIYAMAN)
        (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        Sayı :2024/1 Tereke Satış

        TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİNİİK.NUN 254.MADDESİNE GÖRE KAPATILMASI İLANI


        MAHKEMESİ: Gölbaşı (Adıyaman) Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/09/2021 tarih ve 2021/3 E., 2021/3 Tereke K. ve 27/09/2023 tarih ve 2022/2 E., 2023/3 Tereke K. sayılı Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin kararMİRAS BIRAKAN: Mustafa ÖZDEMİR T.C.: 142.....274 (Ükkaş ve Ayşe oğlu 01/01/1956 D.lu)
        Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın terekesinin yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiye memurluğumuzca miras bırakanın tüm malvarlığı tespit edilerek paraya çevrilmiş ve alacaklılara ödenmiştir.
        Alacağını kısmen veya tamamen alamayan alacaklılara aciz belgesi düzenlenerek verilmiştir.
        Miras bırakanın terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi Gölbaşı (Adıyaman) Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/10/2025 tarih ve2021/3 Tereke Esas, 2021/3 Tereke Karar ve 27/10/2025 tarih ve 2022/2 Tereke Esas, 2023/3 Tereke Karar sayılı ek kararları ile İİK.nın 254. maddesi gereğince kapatılmasına karar verilmiştir.
        İİK.nın 166. ve 254 ncü maddeleri gereğince ilan olunur.25/11/2025

