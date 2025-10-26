Habertürk
        T.C. GÖLBAŞI(ANKARA) 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.10.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C.GÖLBAŞI(ANKARA) 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO: 2024/236

        Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; 13867001882 T.C kimlik numaralı SERKAN TOPÇU'ya tebligat yapılamaması nedeniyle ilan yapılmasına karar verilmiştir. Dava konusu Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek - İmar Mah., 118284 ada 10 parsel sayılı taşınmazlarda ilgili olarak mahkememize açılan ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davasında; dava konusu taşınmazın maliklerinden davalı Serkan Topçu adına çıkartılan davetiyenin tebliğ edilemediği, Zabıta Marifetiyle yapılan araştırmadan da tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden bilirkişi raporu, dava dilekçesi ve duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,
        Davalı Serkan Topcu'ya duruşmanın atılı bulunduğu 04/11/2025 günü saat 11:25'e mahkememizde hazır bulunması veya kendisine bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluklarında yargılamaya devam olunarak karar verileceği 7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve 30 maddeleri uyarınca tebliğ olunur. 24/10/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02321135