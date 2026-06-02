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        T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 23:50
        T.C.
        GÖLCÜK
        1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2026/5 SATIŞ


        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, Ş.DEĞİRMENDERE Mahalle/Köy, 114 Ada, 2 Parsel, Arsa Vasfında Taşınmaz
        Adresi : Gölcük İlçesi Ş.Değirmendere Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
        Yüzölçümü : 1.465 m2
        İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 2 kat, TAKS= 0.25 ve KAKS= 050olmak üzere Konut Alanında kalmakta olup yola terki bulunmaktadır
        Kıymeti : 17.580.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:21
        Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:21
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 10:21
        Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 10:21

        2 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, Ş.DEĞİRMENDERE Mahalle/Köy, 214 Ada, 1 Parsel, Arsa Vasfında Taşınmaz
        Adresi : Gölcük İlçesi Ş.Değirmendere Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
        Yüzölçümü : 3.414 m2
        İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E= 0.70 ve Hmax=9.50 m olmak üzere Konut Alanında kalmaktadır
        Kıymeti : 51.210.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 11:22
        Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 11:22
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 11:22
        Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 11:22

        30/04/2026

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02478537