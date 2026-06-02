T.C.

GÖLCÜK

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/5 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, Ş.DEĞİRMENDERE Mahalle/Köy, 114 Ada, 2 Parsel, Arsa Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Ş.Değirmendere Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 1.465 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 2 kat, TAKS= 0.25 ve KAKS= 050olmak üzere Konut Alanında kalmakta olup yola terki bulunmaktadır

Kıymeti : 17.580.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:21

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 10:21

Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 10:21

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, Ş.DEĞİRMENDERE Mahalle/Köy, 214 Ada, 1 Parsel, Arsa Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Ş.Değirmendere Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 3.414 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E= 0.70 ve Hmax=9.50 m olmak üzere Konut Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 51.210.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 11:22

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 11:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 11:22

Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 11:22

30/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

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