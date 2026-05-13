T.C. GÖLCÜK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Esas No:2025/483

27.10.2025

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Gaipliği istenen Ferhan YAZICI'nın kayıp olduğuve kendisinden haber alınamadığı, adı geçeni tanıyan bilen, yaşadığı yolunda bilgisi olanların Mahkememizin 2025/483 esas sayılı dosyasına bildirmeleri veya hayatta ise bizzat kendilerinin ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 6 AY içerisinde Mahkememize başvurmaları veya ilgili dosyaya bildirmeleri, aksi takdirde GAİPLİĞİNE KARAR VERİLECEĞİ ilan olunur.