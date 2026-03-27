T.C.

GÖLHİSAR

İCRA CEZA MAHKEMESİ

İ L A N



DOSYA NO : 2024/26-Ceza Dava Dosyası

SANIK : ERDAL SEZER, Ali ve Zuhal oğlu, 23/06/1986 MERSİN doğumlu.



Müşteki Zekeriya Özkan tarafından aleyhinize açılan Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme davasında duruşma ara kararı ile tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Müşteki tarafından Mahkememize sunulan şikayet dilekçesi ile tarafınızca keşide edilerek ciro yolu ile verilen Halkbank Bozyazı Mersin Şubesinin 9867474 seri nolu, 9867475seri nolu, 0100209 seri noluçeklerinin bankaya ibrazında karşılıksız çıktığından bahisle Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan cezalandırılmanızı talep etmiş olup, CMK'nun 195. veİİK'nun 349. maddeleri uyarınca dilekçede yazılı atılı suçtan savunmanızın alınması için duruşma günü olarak belirlenen 12/06/2026 gün ve09:30 saatinde mazeretsiz duruşmaya gelmediğiniz takdirde, yokluğunuzda duruşma yapılıp karar verileceği İLAN OLUNUR. 16.03.2026