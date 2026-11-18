T.C. GÜRGENTEPE SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



Sayı : 2026/27 Esas 06.11.2026Konu : Mustafa Aydemir

Mahkememizde açılan gaipliğe karar verilmesi davasında, aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan kişinin gaipliğine karar verilmesi istenmiş olup, Ordu ili Gürgentepe ilçesi Gürgentepe Mah/Köy, Cilt No: 1, Hane No: 1; BSN :3 kayıtlı, Fatma ve Hüseyin oğlu, 01/07/1877 Gölköy doğumlu, 35813080840 T.C. Kimlik nolu MUSTAFA AYDEMİR'in I.Dünya Savaşı'nda Sarıkamış Harekatı'na katılıp geri dönmediği anlaşıldığından, gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olup Mustafa AYDEMİR hakkında bilgi sahibi olanların ilk ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize müracaatlarının sağlanması ve bilgi vermeleri, aksi halde gaipliğine karar verileceği ilan olunur.