T.C. HAKKARİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.HAKKARİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/294 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : HAKKARİ İLİ MERKEZ İLÇESİ KIRIKDAĞ KÖYÜ

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA/PARSEL NO : 138/8

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN

ADI VE SOYADI : HAMİT TÜRAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARE : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/294 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19.02.2026