T.C. HAKKARİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 06.03.2026 - 00:00
T.C.HAKKARİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/294 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : HAKKARİ İLİ MERKEZ İLÇESİ KIRIKDAĞ KÖYÜ
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA/PARSEL NO : 138/8
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN
ADI VE SOYADI : HAMİT TÜRAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARE : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/294 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19.02.2026