        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. HAKKARİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.03.2026 - 00:00
        T.C.HAKKARİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/295 Esas

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : HAKKARİ İLİ MERKEZ İLÇESİ KIRIKDAĞ KÖYÜ
        MEVKİİ :
        PAFTA NO :
        ADA/PARSEL NO : 138/9
        VASFI :
        YÜZÖLÇÜMÜ :
        MALİKLERİN
        ADI VE SOYADI : RIDVAN AKDOĞAN
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARE : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/295 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19.02.2026

