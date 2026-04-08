İ L A N
T.C.HAKKARİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/89 Esas
07.04.2026
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği yazılı gaip adayı MÜSLÜM ERDAL gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 07.04.2026
GAİP ADAYI
TC KİMLİK NO : 22264946634
ADI SOYADI : MÜSLÜM ERDAL
BABA ADI : HACİ
ANA ADI : LALİ
DOĞUM TARİHİ : 23/10/1976
DOĞUM YERİ : ÇUKURCA
İKAMETGAH ADRESİ :