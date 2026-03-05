T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 06.03.2026 - 00:00
İ L A N
T.C.
HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/252 Esas
DAVALILAR : 1- MALİYE HAZİNESİ
2- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Seldek Mahallesi kuzeyi , doğusu batısı köy boşluğu güneyi 132 parsel olan A:528,68 m2 köy boşluğu niteliğinde olan tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2025/252 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.