T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



T.C.

HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/252 Esas



DAVALILAR : 1- MALİYE HAZİNESİ

2- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Seldek Mahallesi kuzeyi , doğusu batısı köy boşluğu güneyi 132 parsel olan A:528,68 m2 köy boşluğu niteliğinde olan tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2025/252 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.