        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İHA / Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 00:00
        İ L A N

        T.C.
        HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/252 Esas


        DAVALILAR : 1- MALİYE HAZİNESİ
        2- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
        3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
        Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
        Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Seldek Mahallesi kuzeyi , doğusu batısı köy boşluğu güneyi 132 parsel olan A:528,68 m2 köy boşluğu niteliğinde olan tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2025/252 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02415213