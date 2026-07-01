T.C.

HANAK

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2025/110 Esas

26.06.2026

İLAN METNİ



Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu kamulaştırma davasının yapılan yargılaması sırasında; kendisine tebligat yapılamayan davalı Ali Haydar FİRİK'e dava dilekçesi ve bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı Ali Haydar FİRİK adına tapuda kayıtlı olan ve dava konusu edilen Ardahan İli, Damal İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 160 ada 91 parsel nolu taşınmazın tamamının kamulaştırılarak davacı idare adına tesciline, yol olarak terkinine, kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödemesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Bilirkişi raporunda; dava konusu taşınmazda hissesine düşen bedelin 435,29-TL olduğu tespit edilmiştir.

Duruşma günü, saati ve yeri : 06/10/2026, saat:10.10, Hanak Asliye Hukuk Mahkemesi

Yukarıda yazılı dava dilekçesi içeriğinin 7201 SY. nın 31. Maddesi uyarınca son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ işleminin yapılmış sayılacağıilanen tebliğ olunur.

Davalı: ALİ HAYDAR FİRİK, Hıdır oğlu, 16/03/1981 doğumlu.