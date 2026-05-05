Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. HATAY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 23:50
        İLAN
        T.C. HATAY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/27 Esas

        Davacılar Denge Varlık Yönetim A.Ş. tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali davası nedeniyle; Mahkememize açılan davada çıkartılan tebligatların iade döndüğü, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Faruk Tatlıoğlu (260******24) yönündenilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 02/06/2026 günü saat 09:40'da Hatay 1.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığın yapılması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi veya yargılamaya devam etmek istemesi durumundu, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmaları, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği Tebligat Yasasının 28, 29,30,31 ve devamı maddelerinin ilgili hükümleri gereğince davalı Faruk Tatlıoğlu'na ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02460717