T.C. HATAY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. HATAY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/27 Esas

Davacılar Denge Varlık Yönetim A.Ş. tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali davası nedeniyle; Mahkememize açılan davada çıkartılan tebligatların iade döndüğü, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Faruk Tatlıoğlu (260******24) yönündenilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 02/06/2026 günü saat 09:40'da Hatay 1.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığın yapılması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi veya yargılamaya devam etmek istemesi durumundu, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmaları, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği Tebligat Yasasının 28, 29,30,31 ve devamı maddelerinin ilgili hükümleri gereğince davalı Faruk Tatlıoğlu'na ilanen tebliğ olunur.