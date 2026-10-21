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        T.C. Hatay 12. Asliye Ceza Mahkemesi

        İlandır
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 14:48
        - İL A N -

        Hatay 12. Asliye Ceza Mahkemesinden

        Esas No : 2026/80
        Dosya No : 2026/406
        Sanık :MUHAMMED MAHLÜL : Ekrem ve Meysa oğlu 1995 İdlip doğumlu ,
        Suç :5607 Sayılı Yasaya Muhalefet
        Suç Tarihi : 23/11/2015
        Suç Yeri : Hatay/ Merkez
        Kanun Maddesi : 5607 SY 3/5, 3/10, 3/10-son 3/23,, 62/1, 52/2, 51/1,51/3
        Sanığa Verilen Hüküm : 1YIL 3 AY HAPİS( ERTELİ ) VE 20 TL ADLİ PARA

        Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince UlusalGazetede ve Genelinternet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki haftaiçinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, Adana BölgeAdliye Mahkemesinezdinde İstinaf Kanun Yoluna başvurabileceği , yasal bir başvuruolmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02574585