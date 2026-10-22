T.C. Hatay 12. Asliye Ceza Mahkemesi

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Hatay 12. Asliye Ceza Mahkemesinden

Esas No : 2026/314 Dosya No : 2026/409

Sanık : MURAT ALPHAN : Mehmet ve Güldünya oğlu , 12/01/1986 Kırıkhan doğumlu ,

Suç : Silahla Tehdit

Suç Yeri : Hatay /Merkez

Suç Tarihi : 27/11/2024

Kanun Maddesi : TCK .106/2-a 62/1, 53/1-2-3

Verilen Ceza :1 (BİR) YIL 8 AY HAPİS CEZASI



Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından ;



Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28. ve müteakip maddeleri gereğince Ulusal Gazetede veGenel İnternet Haber Sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Hatay 12. Asliye Ceza Mahkemesine başvurarakAdana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.