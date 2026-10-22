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        T.C. Hatay 12. Asliye Ceza Mahkemesi

        İlandır
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 23:45
        - İL A N -

        Hatay 12. Asliye Ceza Mahkemesinden

        Esas No : 2026/314

        Dosya No : 2026/409 Sanık : MURAT ALPHAN : Mehmet ve Güldünya oğlu , 12/01/1986 Kırıkhan doğumlu ,

        Suç : Silahla Tehdit
        Suç Yeri : Hatay /Merkez
        Suç Tarihi : 27/11/2024
        Kanun Maddesi : TCK .106/2-a 62/1, 53/1-2-3
        Verilen Ceza :1 (BİR) YIL 8 AY HAPİS CEZASI


        Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından ;


        Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28. ve müteakip maddeleri gereğince Ulusal Gazetede ve Genel İnternet Haber Sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleHatay 12. Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02574589